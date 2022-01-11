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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА - о фото Ещенко в стрингах: «Плевать я на него хотел, идиотов на свете много»

11 Января 2022 • 13:58 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв резко отреагировал на публикацию защитника «Спартака» Андрея Ещенко в «Инстаграме». 37-летний игрок в соцсети разместил снимок в стрингах.

«Кто такой Ещенко? Плевать я на него хотел. Идиотов на свете много. Что он сделал полезного для России? А вы о нем говорите», - приводит слова экс-футболиста «армейского» клуба «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что Ещенко задумывается о завершении игровой карьеры. В текущем сезоне РПЛ Андрей не сыграл ни одного матча за «народную команду».

Защитник выступает за спартаковцев с 2016 года. Вместе с «красно-белыми» он становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Ещенко Владимир Пономарёв
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