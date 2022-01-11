Запрет «Спартака»: стало известно, как долго Витория не может высказываться о клубе

Португальский специалист Руй Витория, который в декабре 2021 года был уволен с поста главного тренера московского «Спартака», не может комментировать свой уход из клуба. Как стало известно Metaratings.ru, «красно-белые» включили такой пункт в договор о расторжении сотрудничества.
По сведениям источника, португальцу запрещено как-то высказываться о «народной команде» до марта 2022 года. Этот запрет также распространяется на ассистентов Витории.
Об увольнении Руя было официально объявлено 15 декабря. На освободившееся место рулевого был приглашен итальянец Паоло Ваноли.
Бан пользователя