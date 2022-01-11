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Запрет «Спартака»: стало известно, как долго Витория не может высказываться о клубе

11 Января 2022 • 13:45 Комментировать

Португальский специалист Руй Витория, который в декабре 2021 года был уволен с поста главного тренера московского «Спартака», не может комментировать свой уход из клуба. Как стало известно Metaratings.ru, «красно-белые» включили такой пункт в договор о расторжении сотрудничества.

По сведениям источника, португальцу запрещено как-то высказываться о «народной команде» до марта 2022 года. Этот запрет также распространяется на ассистентов Витории.

Об увольнении Руя было официально объявлено 15 декабря. На освободившееся место рулевого был приглашен итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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