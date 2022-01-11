Боярский высказался о возможном назначении Андрея Шевченко в «Зенит»

Артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о потенциальном приглашении украинца Андрея Шевченко на пост главного тренера «сине-бело-голубых». В настоящий момент рулевым чемпиона РПЛ является Сергей Семак.

«Шевченко в «Зенит»? Это все к Медведеву. Но я бы лично не хотел этого. У нас есть Семак!», - передает слова болельщика «Спорт-экспресс».

Шевченко сейчас работает в итальянской Серии А, он тренирует генуэзский «Дженоа». Его контракт с «грифонами» рассчитан до лета 2024 года.

До работы в Италии 45-летний специалист возглавлял сборную Украины.