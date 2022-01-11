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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский высказался о возможном назначении Андрея Шевченко в «Зенит»

11 Января 2022 • 13:29 Комментировать (3)

Артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о потенциальном приглашении украинца Андрея Шевченко на пост главного тренера «сине-бело-голубых». В настоящий момент рулевым чемпиона РПЛ является Сергей Семак.

«Шевченко в «Зенит»? Это все к Медведеву. Но я бы лично не хотел этого. У нас есть Семак!», - передает слова болельщика «Спорт-экспресс».

Шевченко сейчас работает в итальянской Серии А, он тренирует генуэзский «Дженоа». Его контракт с «грифонами» рассчитан до лета 2024 года.

До работы в Италии 45-летний специалист возглавлял сборную Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
11 Января 2022 в 14:08
Шева не поедет тренировать в Россию. На родине с говном съедят. Да и не нужен он нам. Лучше хорошего европейского тренера, но главное не шарлотана.
летний дождь2
11 Января 2022 в 14:16
на куя вам из европы?) из лнр или днр берите, абхазии вон чечни..ну или мацковских клоунов каких нибудь
Zenituwka
11 Января 2022 в 14:41
С какой целью ты мне эту чушь написал?
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