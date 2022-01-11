«Не Дзюба 100%»: «Рубин» объявил состав на зимние сборы

В официальном твиттер-аккаунте казанского «Рубина» представлен список футболистов, которые примут участие в зимних сборах.

В конце заявочного листа клуб дал понять, что не станет подписывать этой зимой нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу. Последнее время российские СМИ сватали 33-летнего голеадора в команду Леонида Слуцкого.

«Не Дзюба 100%», - написала пресс-служба «Рубина».

Тренировочные сборы казанского клуба состоятся в Турции. Первый из них стартует 11 января.

Первую часть сезона подопечные Слуцкого завершили на десятом месте в таблице чемпионата России.