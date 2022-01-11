«Не Дзюба 100%»: «Рубин» объявил состав на зимние сборы

В официальном твиттер-аккаунте казанского «Рубина» представлен список футболистов, которые примут участие в зимних сборах.
В конце заявочного листа клуб дал понять, что не станет подписывать этой зимой нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу. Последнее время российские СМИ сватали 33-летнего голеадора в команду Леонида Слуцкого.
«Не Дзюба 100%», - написала пресс-служба «Рубина».
Тренировочные сборы казанского клуба состоятся в Турции. Первый из них стартует 11 января.
Первую часть сезона подопечные Слуцкого завершили на десятом месте в таблице чемпионата России.
Отправляемся в Турцию на #РубиновыеСборы— «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2022
Список тех, кто едет и кто нет pic.twitter.com/wL0ECJJbJ4
Бан пользователя