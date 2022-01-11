«Рубин» договаривается с ЦСКА о переходе Кучаева

Хавбек столичного ЦСКА Константин Кучаев может перейти в другой российский клуб. По информации «РБ Спорт», в подписании полузащитника заинтересован казанский «Рубин».

Стороны уже ведут переговоры, однако пока не могут согласовать условия перехода. Казанская сторона хочет оформить аренду с правом выкупа, а «армейцы» настаивают на полноценном трансфере.

Кучаев связан контрактными обязательствами с ЦСКА до середины 2023 года. В текущем сезоне российского чемпионата Константин провел 13 поединков, в которых не отметился результативными действиями.