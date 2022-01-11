Смолов прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо»

Нападающий Фёдор Смолов, исключенный из заявки «Локомотива», готовится к переходу в «Динамо». Как стало известно журналистам Sport24, 31-летний форвард уже прошел медицинский осмотр перед оформлением сделки.

По сведениям источника, «Динамо» может объявить о подписании Смолова до конца сегодняшнего дня. Сумма трансфера оценивается в десять миллионов рублей.

Ожидается, что Фёдор полетит вместе с командой на первый тренировочный сбор, который стартует 21 января.

На счету нападающего семь забитых мячей в 15 поединках нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги.