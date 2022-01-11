Смолов исключён из заявки «Локомотива»

Форвард Фёдор Смолов исключен из заявки московского «Локомотива», об этом сообщается на официальном сайте российской Премьер-лиги. Это связано с грядущим трансфером 31-летнего футболиста в другой столичный коллектив – «Динамо».

Ранее в прессе сообщалось, что переход Смолова обойдется «бело-голубым» в десять миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны заключить трудовое соглашение.

Фёдор провел в текущем розыгрыше чемпионата России 15 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами (один – с пенальти). Нападающий защищал цвета «Локомотива» с 2018 года.