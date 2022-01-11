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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» шокировал «Ювентус» стоимостью Азмуна

11 Января 2022 • 10:58 Комментировать (1)

Названа сумма, которую петербургский «Зенит» запросил у туринского «Ювентуса» за переход нападающего Сердара Азмуна.

Как стало известно журналисту Мирко ди Натале, чемпион России хочет получить за иранского бомбардира 20 миллионов евро. Маловероятно, что «старая синьора» пойдет на такие траты ради подписания футболиста с истекающим контрактом. «Юве» рассматривал Азмуна в качестве замены Федерико Кьезе, получившему травму «крестов».

Пока единственное предложение, которое «Зенит» получил по Сердару, было от «Лиона». Французский клуб готов приобрести нападающего за три миллиона, что не устраивает российскую сторону.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
11 Января 2022 в 11:51
В голос просто))) В итоге летом уйдет бесплатно)
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