«Зенит» шокировал «Ювентус» стоимостью Азмуна

Названа сумма, которую петербургский «Зенит» запросил у туринского «Ювентуса» за переход нападающего Сердара Азмуна.

Как стало известно журналисту Мирко ди Натале, чемпион России хочет получить за иранского бомбардира 20 миллионов евро. Маловероятно, что «старая синьора» пойдет на такие траты ради подписания футболиста с истекающим контрактом. «Юве» рассматривал Азмуна в качестве замены Федерико Кьезе, получившему травму «крестов».

Пока единственное предложение, которое «Зенит» получил по Сердару, было от «Лиона». Французский клуб готов приобрести нападающего за три миллиона, что не устраивает российскую сторону.