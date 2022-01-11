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«Теперь дело пойдёт, отлегло!»: Уткин высмеял «Спартак» за приглашение нутрициониста

11 Января 2022 • 10:29 Комментировать (3)

Популярный футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал приход в московский «Спартак» специалиста по питанию Рикарду Пинту.

«Не хватало в «Спартаке» нутрициониста. У Витории не было, теперь будет, и дело пойдет! Отлегло! Не хватало в «Спартаке» нутрициониста - а теперь любой дурак станет треквартиста», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

Напомним, что в декабре минувшего года в «Спартаке» поменялся главный тренер. С поста рулевого был уволен португалец Руй Витория, а на его место пришел малоизвестный итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте.

По итогам 18 туров «народная команда» занимает лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
11 Января 2022 в 11:44
ахах) Ну Уткина-то уже и нутриционист не спасёт) Там только маг-чародей справится.
crocodile
11 Января 2022 в 11:02
помню, в Спартаке был китайский дохтур и дело начинало идти уже тогда…
вот бы пригласить пригожего внтутрициониста шпуньтика - и тогда можно сразу замахнуться на выигрыш чемпионата и ЛЧ)
ингерман
11 Января 2022 в 10:43
ай шеф-повар небось посуветовал.. ))) и эцо ышо чё.. там у них адзин болела любицель лунных дарожег им скора порекамендуец спеца-по-акультизьму завести.. )))
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