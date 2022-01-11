«Теперь дело пойдёт, отлегло!»: Уткин высмеял «Спартак» за приглашение нутрициониста

Популярный футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал приход в московский «Спартак» специалиста по питанию Рикарду Пинту.

«Не хватало в «Спартаке» нутрициониста. У Витории не было, теперь будет, и дело пойдет! Отлегло! Не хватало в «Спартаке» нутрициониста - а теперь любой дурак станет треквартиста», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

Напомним, что в декабре минувшего года в «Спартаке» поменялся главный тренер. С поста рулевого был уволен португалец Руй Витория, а на его место пришел малоизвестный итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте.

По итогам 18 туров «народная команда» занимает лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.