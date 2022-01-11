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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аллегри хочет пригласить в «Ювентус» нападающего «Зенита»

11 Января 2022 • 10:10 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» начал подыскивать усиление в атакующую линию после потери Федерико Кьезы, выбывшего до конца сезона из-за повреждения крестообразных связок. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «старая синьора» нашла альтернативу своему лидеру в РПЛ.

В поле зрения итальянского гранда попал иранский форвард Сердар Азмун, у которого истекает трудовое соглашение с петербургским «Зенитом». «Ювентус» намерен воспользоваться ситуацией между сторонами и попробует подписать игрока по небольшой цене. Ранее сообщалось, что питерцы хотят выручить с продажи иранца 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что наставник туринской команды Массимилиано Аллегри лично заинтересован в трансфере Азмуна. Специалисту нравятся стиль игры и навыки иранского голеадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Массимилиано Аллегри Сердар Азмун Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Spirit
11 Января 2022 в 11:27
И питерские жулики сразу взвинтили цену до 20 млн)))
Вся суть РПЛ в этом!!!
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