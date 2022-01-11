Аллегри хочет пригласить в «Ювентус» нападающего «Зенита»

Туринский «Ювентус» начал подыскивать усиление в атакующую линию после потери Федерико Кьезы, выбывшего до конца сезона из-за повреждения крестообразных связок. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «старая синьора» нашла альтернативу своему лидеру в РПЛ.

В поле зрения итальянского гранда попал иранский форвард Сердар Азмун, у которого истекает трудовое соглашение с петербургским «Зенитом». «Ювентус» намерен воспользоваться ситуацией между сторонами и попробует подписать игрока по небольшой цене. Ранее сообщалось, что питерцы хотят выручить с продажи иранца 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что наставник туринской команды Массимилиано Аллегри лично заинтересован в трансфере Азмуна. Специалисту нравятся стиль игры и навыки иранского голеадора.