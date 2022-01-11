«Локомотив» отреагировал на информацию об интересе к Уткину

Накануне появилась информация об интересе сразу нескольких топ-клубов РПЛ к хавбеку грозненского «Ахмата» Даниилу Уткину. Московский «Локомотив», который записали в число потенциальных покупателей, отреагировал на эту новость.

«Неверная информация. «Локомотив» не интересуется этим игроком и не ведет переговоры о его переходе», - ответили на вопрос журналиста Sport24 в стане «железнодорожников».

Напомним, что контракт 22-летнего футболиста принадлежит «Краснодару». В Грозном он выступает на правах аренды. В текущем сезоне Премьер-лиги Даниил провел 17 матчей, забил шесть мячей и сделал голевую передачу.