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Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

11 Января 2022 • 09:45 Комментировать

Лидер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал новость о возвращении Василия Березуцкого в стан «армейцев». Экс-защитник команды вошел в тренерский штаб своего брата Алексея, ныне занимающего пост наставника ЦСКА.

«Не было никаких сомнений», - оставил сообщение голкипер в «Инстаграме».

Напомним, что на прошлой неделе Василий покинул «Краснодар», где работал в тренерском штабе Виктора Ганчаренко.

После 18 туров чемпионата России «армейцы» набрали 30 баллов и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. ЦСКА возобновит сезон в конце февраля матчем со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Василий Березуцкий
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