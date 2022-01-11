Губерниев отреагировал на трансфер Сергеева в «Зенит»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургский «Зенит». О сделке было официально объявлено в понедельник, 10 января.

«Конкуренцию Дзюбе он создаст. Было бы странно, если бы «Зенит» не воспользовался шансом забрать Сергеева. Переманивать футболистов же не запрещено», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Напомним, что 26-летний форвард заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года.

В этом сезоне Сергеев отметился восемью голами и шестью ассистами в 20 поединках.