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Васютин остаётся в Швеции - «Зенит» продлил соглашение с «Юргорденом»

10 Января 2022 • 23:04 Комментировать

Александр Васютин останется в Швеции еще как минимум на год - питерский «Зенит», владеющий правами на 26-летнего голкипера, продлил соответствующее соглашение со шведским «Юргорденом». Информация об этом появилась на официальном сайте чемпионов российской Премьер-лиги.

Васютин выступает в Швеции уже почти год - его шведская одиссея началась в феврале прошлого года, и в составе «Юргордена» Васютин уже стал бронзовым призером первенства.

Впрочем, сыграть ему удалось только в четырнадцати матчах - большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юргорден Александр Васютин
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