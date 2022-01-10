Васютин остаётся в Швеции - «Зенит» продлил соглашение с «Юргорденом»

Александр Васютин останется в Швеции еще как минимум на год - питерский «Зенит», владеющий правами на 26-летнего голкипера, продлил соответствующее соглашение со шведским «Юргорденом». Информация об этом появилась на официальном сайте чемпионов российской Премьер-лиги.

Васютин выступает в Швеции уже почти год - его шведская одиссея началась в феврале прошлого года, и в составе «Юргордена» Васютин уже стал бронзовым призером первенства.

Впрочем, сыграть ему удалось только в четырнадцати матчах - большую часть сезона он пропустил из-за травмы.