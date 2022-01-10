Дмитрий Комбаров оценил шансы Жиго заиграть в «Марселе»

Бывший игрок столичного «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о возможном переезде защитника «красно-белых» Самуэля Жиго в чемпионат Франции. Футболиста сватают в «Марсель».

«Сейчас Жиго с Джикией вне конкуренции. Если он уйдет, будут искать игрока на позицию центрального защитника. В «Марселе» у Самуэля, конечно, получится», - поведал Дмитрий в интервью «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего француза со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. «Красно-белые» могут согласиться на продажу Жиго, чтобы не потерять его бесплатно летом.

В нынешнем сезоне российского чемпионата Самуэль сыграл 16 поединков, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В пассиве француза шесть желтых карточек.