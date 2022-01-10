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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-защитник «Зенита» Маммана рассказал, где продолжит карьеру

10 Января 2022 • 12:39 Комментировать

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана, покинувший петербургский «Зенит» несколько дней назад, возвращается на родину. Игрок подтвердил, что заключит трудовое соглашение с «Ривер Плейт».

«Очень рад, что у меня появилась такая возможность. Мы предприняли много усилий для того, чтобы осуществить сделку», - передает слова 25-летнего исполнителя ESPN.

Напомним, что последнее время Эмануэль выступал на правах аренды в составе «Сочи».

Маммана был куплен «Зенитом» у «Лиона» в 2017 году. Сделка обошлась петербуржцам в 16 миллионов евро. Вместе с «сине-бело-голубыми» аргентинец дважды становился чемпионом РПЛ и выигрывал кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Эмануэль Маммана
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