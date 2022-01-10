Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА

Экс-тренер «Краснодара» Василий Березуцкий, ранее входивший в штаб Виктора Ганчаренко, может получить новую работу. Об этом сообщают журналисты Sport24.

Новым пристанищем специалиста станет московский ЦСКА. Согласно сведениям источника, Василий войдет в тренерский штаб своего брата Алексея, ныне занимающего пост наставника «армейского» коллектива.

Напомним, что в середине минувшей недели Березуцкий покинул «Краснодар» вместе с Ганчаренко. Он работал в стане «быков» с апреля 2021 года.

На зимнюю паузу в чемпионате России ЦСКА ушел на четвертом месте в турнирной таблице.