Главный тренер «Лиона»: «Надеюсь, получится подписать Азмуна»

Наставник французского «Лиона» Петер Бос рассчитывает на приобретение иранского форварда Сердара Азмуна, ныне принадлежащего петербургскому «Зениту».

«Я надеюсь, что этот переход будет оформлен. Но точно сказать ничего не могу. Трансфер зависит не от меня», - приводит слова голландского тренера Footmercato.

Ранее стало известно, что руководство «сине-бело-голубых» определилось с суммой отступных за трансфер Азмуна. Чемпион России хочет выручить с продажи нападающего 4,5 миллиона евро.

Срок действующего трудового соглашения иранца с питерцами рассчитан до лета 2022 года.