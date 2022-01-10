Геркус - о возможном приглашении Фарке в «Краснодар»: «Игра на понижение»

Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на возможный приход в «Краснодар» экс-наставника английского «Норвича» Даниэля Фарке. Ранее в СМИ появилась информация об интересе «быков» к немецкому специалисту. В своем сообщении Геркус отметил интересную тенденцию касательно немецких специалистов, приезжающих в российский чемпионат.

«Игра на понижение. Сначала к нам ехали тренеры из первой Бундеслиги. Нынче сватают Фарке - тренировавшего «Боруссию II» из третьей Бундеслиги», - написал в своем телеграм-канале Геркус.

На прошлой неделе «Краснодар» остался без главного тренера. С поста наставника команды был уволен белорусский специалист Виктор Ганчаренко.