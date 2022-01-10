ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже»

Московский ЦСКА проявлял заинтересованность в услугах хавбека Анжело Фульгини, выступающего в чемпионате Франции за «Анже».

Как информируют журналисты Lequipe, «армейцы» вели переговоры по переходу этого полузащитника после срыва трансфера Микаэля Кюизанса. Однако сделка по Фульгини также сорвалась, из-за чего московский клуб переключился на игрока «Лилля» Юсуфа Язиджи.

В сезоне-2021/2022 Фульгини записал на свой счет три гола и два ассиста в 18 играх.

ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте в таблице. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.