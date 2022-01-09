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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван самый влиятельный человек в российском футболе

09 Января 2022 • 14:16 Комментировать (2)

На официальном сайте РФС ещё в конце 2021 года были опубликованы результаты любопытного исследования. Оно называется так: «Российский футбол: взгляд изнутри». 143 человека, в том числе футболисты, тренеры и руководители клубов, были опрошены по целому ряду вопросов. Среди прочего, их просили назвать самых влиятельных людей в российском футболе.

На первом месте оказался Александр Дюков, возглавляющий РФС. В число самых влиятельных людей его включили 74,8% опрошенных. Второе место у президента «Краснодара» Сергея Галицкого (55%), а тройку замыкает президент ЦСКА Евгений Гинер (26,7%).


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар РФС Александр Дюков Евгений Гинер Сергей Галицкий
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
crocodile
09 Января 2022 в 15:28
но все жеш знают, што наибольшее число голосов (а именно 106%) набрал Настоящий Специалист во всех видах спорта.
настоящий елбасы, который переживет сам себя)
ARTUR
09 Января 2022 в 15:17
Ну вот )) сразу уоыбнуло ,это моя реакция на новость что во Франции самый влиятельный недоучка Мбаппе )) а тут все правильно и логично ,хотя ржаки ради могли бы написать что Губерниев )) у него тоже губиши как у Мбапы
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