​Назван самый влиятельный человек в российском футболе

На официальном сайте РФС ещё в конце 2021 года были опубликованы результаты любопытного исследования. Оно называется так: «Российский футбол: взгляд изнутри». 143 человека, в том числе футболисты, тренеры и руководители клубов, были опрошены по целому ряду вопросов. Среди прочего, их просили назвать самых влиятельных людей в российском футболе.

На первом месте оказался Александр Дюков, возглавляющий РФС. В число самых влиятельных людей его включили 74,8% опрошенных. Второе место у президента «Краснодара» Сергея Галицкого (55%), а тройку замыкает президент ЦСКА Евгений Гинер (26,7%).