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«Зенит» не устраивает предложение «Лиона» по Азмуну

09 Января 2022 • 13:51 Комментировать (1)

Действующий контракт Сердара Азмуна с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Впрочем, иранский форвард может покинуть питерский клуб раньше – приобрести игрока в январе хочет французский «Лион».

Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Equipe, клубы пока расходятся в оценке стоимости Азмуна. «Лион» предлагает 3 миллиона евро, но «Зенит» хочет получить больше.

В сезоне 2021/2022 27-летний Сердар Азмун провёл за «Зенит» в различных соревнованиях 21 матч. На счету иранского форварда 10 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Сердара Азмуна в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун трансферы футбола - зима 2022
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