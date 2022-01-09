Защитник «Спартака» Самуэль Жиго находится в сфере интересов одного из наиболее известных клубов Франции – «Марселя». Об этом на своих страницах сообщает L’Equipe.

Напомним, что действующий контракт Самуэля Жиго истекает в конце сезона. Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказывал о том, что француз рассчитывает вернуться в Европу из-за семейных обстоятельств.

За «Спартак» Самуэль Жиго провёл во всех соревнованиях 96 матчей. В них француз забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

На текущий момент «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1.