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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жиго интересен гранду Лиги 1 слухи

09 Января 2022 • 11:34 Комментировать

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго находится в сфере интересов одного из наиболее известных клубов Франции – «Марселя». Об этом на своих страницах сообщает L’Equipe.

Напомним, что действующий контракт Самуэля Жиго истекает в конце сезона. Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказывал о том, что француз рассчитывает вернуться в Европу из-за семейных обстоятельств.

За «Спартак» Самуэль Жиго провёл во всех соревнованиях 96 матчей. В них француз забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

На текущий момент «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Самуэль Жиго трансферы футбола - зима 2022
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