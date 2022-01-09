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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Защитника «Локомотива» предложили двум бразильским клубам слухи

09 Января 2022 • 10:23 Комментировать

«Локомотив» работает над перестройкой состава, и одной из жертв этой самой перестройки может стать защитник Мурило. По данным UOL, 24-летний футболист был предложен «Фламенго» и «Палмейрасу» - эти клубы в настоящий момент как раз ищут игрока в линию обороны.

Мурило выступает за «Локомотив» с лета 2019 года после перехода из «Крузейро». Всего за российский клуб бразилец провёл во всех турнирах 71 матч. На счету футболиста пять голов и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что после первой части сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фламенго Палмейрас Серкейра Мурило
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