«Локомотив» работает над перестройкой состава, и одной из жертв этой самой перестройки может стать защитник Мурило. По данным UOL, 24-летний футболист был предложен «Фламенго» и «Палмейрасу» - эти клубы в настоящий момент как раз ищут игрока в линию обороны.

Мурило выступает за «Локомотив» с лета 2019 года после перехода из «Крузейро». Всего за российский клуб бразилец провёл во всех турнирах 71 матч. На счету футболиста пять голов и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что после первой части сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.