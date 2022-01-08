В «Севилье» прокомментировали интерес ЦСКА к Гуделю

Недавно в СМИ начала появляться информация об интересе московского ЦСКА к сербскому опорному полузащитнику «Севильи» Неманье Гуделю, но пресс-атташе испанского клуба Хесус Гомес сделал заявление, которое будет не самым приятным для болельщиков «армейцев»: «Гудель мог уйти летом, но сейчас в команде много потерь, поэтому это маловероятно», - приводит слова представителя испанцев Sport24.

Сервис Transfermarkt оценивает вероятность переезда серба в РПЛ в 10%.

Интерес к Гуделю также проявляли «Алавес» и «Валенсия».

В сезоне 2021/22 сербский опорный полузащитник 11 раз появлялся на поле и не отмечался результативными действиями.