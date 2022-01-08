ЦСКА хочет усилиться полузащитником «Севильи»

Хавбек «Севильи» Неманья Гудель имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов российской Премьер-лиги. Согласно данным Еstadio Deportivo, подписать 30-летнего сербского футболиста планирует московский ЦСКА.

Конкурентами «армейцев» в споре за игрока считаются «Алавес» и «Валенсия».

Контракт Неманьи с андалусийским клубом истекает летом 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Гудель сыграл восемь поединков, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве полузащитника одна желтая карточка.