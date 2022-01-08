«Галатасарай» может подписать полузащитника «Краснодара»

Голландского полузащитника Тонни де Вильену предложили одному из турецких грандов. Как сообщает Haber Sari Kirmizi, новым местом работы хавбека «Краснодара» может стать стамбульский «Галатасарай». Сам футболист не против сменить РПЛ на турецкую Суперлигу.

Тонни играет за краснодарскую команду с 2019 года, его контракт с «быками» истекает по окончании сезона-2023/2024. Трансферная стоимость 27-летнего голландца оценивается в 7,5 миллиона евро.

Де Вильена провел в текущем розыгрыше Премьер-лиги 13 поединков. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.