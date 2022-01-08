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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин не нужен «Химкам»

08 Января 2022 • 11:36 Комментировать

Аутсайдер чемпионата России не заинтересован в подписании нападающего Александра Кокорина. Об этом поведал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса».

«Это неправда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине», - сказал представитель подмосковного клуба.

Александр перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака», его трансфер обошелся итальянцам в 4,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Кокорин поучаствовал в пяти матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Роман Терюшков
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