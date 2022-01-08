Агент Игбуна высказался о будущем нападающего после ухода из «Динамо»

В пятницу, 7 января, московское «Динамо» отрапортовало об уходе нападающего Сильвестра Игбуна. Агент футболиста Аллан Бек высказался касательно будущего своего клиента.

«Сильвестр без клуба, он покинул «Динамо». Будем обдумывать его следующий шаг. К нему уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

В сезоне-2021/2021 нападающий провел в составе «Динамо» 12 поединков, в которых отметился одним результативным ударом. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Игбуна составляет один миллион евро.

До переезда в московский коллектив Сильвестр защищал цвета «Уфы».