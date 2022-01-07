Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном. Таким образом, форвард покинет московский клуб досрочно, так как заключенное в августе 2020 года соглашение было рассчитано на два года.

До «Динамо», в котором Игбун сперва выступал на условиях аренды, 31-летний нигериец провел пять лет в «Уфе». Также в его послужном списке значится датский «Митьюлланд», в составе которого он провел тоже пять лет, став чемпионом Дании в 2015 году.

Сообщение о расставании с Игбуном появилось в официальном «Твиттере» московского клуба.