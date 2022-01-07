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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» объявил о договорённости по трансферу Алонсо официально

07 Января 2022 • 18:36 Комментировать

«Краснодар» посредством своего официального сайта объявил о достижении договорённости с бразильским клубом «Атлетико Минейро» по трансферу Хуниора Алонсо. 28-летний парагваец подпишет контракт на три с половиной сезона, но ему ещё предстоит пройти медицинское обследование.

Хуниор Алонсо выступает на позиции центрального защитника. В своё время парагвайский футболист уже выступал в европейских чемпионатах, защищая цвета французского «Лилля» и испанской «Сельты».

Добавим, что «Краснодар» после первой части чемпионата России располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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