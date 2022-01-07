Заболотный искупался в снегу, Ребров сходил в церковь, а Малафеев заинтриговал с Бузовой: Как отметили Рождество в российском футболе

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, чем занимались люди из мира российского футбола в день православного Рождества.

Денис Глушаков, кажется, отпраздновал 7 января так же, как и Новый год.

Вячеслав Малафеев во Франции кайфовал в компании то ли настоящей Ольги Бузовой, то ли её отфотошопленного изображения.

А вот Александру Кержакову фоторедактор точно не понадобился.

Артём Ребров посетил церковь.

А Антон Заболотный, не дожидаясь Крещения, окунулся в снежную «прорубь», где порезвился вдоволь.

Кирилл Иванцов