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Игрок ЦСКА Зайнутдинов вышел на связь – он в Казахстане

07 Января 2022 • 18:22 Комментировать (1)

Учитывая беспорядки в Казахстане, новость о том, что агент Бактиёра Зайнутдинова несколько дней не мог связаться с футболистом ЦСКА, вызывала тревогу. Впрочем, полузащитник московских «армейцев» вышел на связь – с ним всё в порядке. Об этом агент Евгений Новиков рассказал sport24.

В сезоне 2021/2022 Бактиёр Зайнутдинов провёл за ЦСКА 16 матчей в чемпионате и национальном кубке. На счету казахстанского полузащитника три забитых гола.

Добавим, что футболисты ЦСКА выходят из отпуска в понедельник, 10 января. После первой части сезона команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
07 Января 2022 в 18:35
«беспорядки»
ыхыхы
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