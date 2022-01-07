Игрок ЦСКА Зайнутдинов вышел на связь – он в Казахстане

Учитывая беспорядки в Казахстане, новость о том, что агент Бактиёра Зайнутдинова несколько дней не мог связаться с футболистом ЦСКА, вызывала тревогу. Впрочем, полузащитник московских «армейцев» вышел на связь – с ним всё в порядке. Об этом агент Евгений Новиков рассказал sport24.

В сезоне 2021/2022 Бактиёр Зайнутдинов провёл за ЦСКА 16 матчей в чемпионате и национальном кубке. На счету казахстанского полузащитника три забитых гола.

Добавим, что футболисты ЦСКА выходят из отпуска в понедельник, 10 января. После первой части сезона команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.