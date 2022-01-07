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​Малафеев высказался о конфликте с Дзюбой

07 Января 2022 • 17:13 Комментировать (2)

Бывший игрок и директор «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу своего конфликта с Артёмом Дзюбой.

«Ссоры с Дзюбой не было. Я не пошёл на конфликт. Я его не отправлял в аренду. Я сделал только то, чего он сам хотел. Он хотел уйти в аренду, и я его отпустил [в тульский «Арсенал»]. Единственное, ему пришлось немножко отойти от своих финансовых запросов, поскольку я защищал интересы клуба. Он играл за другой клуб, а мы и так ему доплачивали. То есть мы нашли какой-то компромисс.

Потом его позиция выразилась через 7-8 месяцев. Вот он начал рассказывать, что я, оказывается, такой-сякой», - рассказал Малафеев в новом выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

Напомним, что Артём Дзюба выступал в аренде за тульский «Арсенал» во второй половине сезона 2017/2018.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superzina
07 Января 2022 в 17:47
Зная , причем только дошедшие до общественности такие как Смолов , Манолас ,
Славины "заморочки" ,
Я ему НЕ верю .
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