«Краснодар» работает в направлении поиска нового главного тренера после расставания с Виктором Ганчаренко. Поговаривают, что «быки» рассчитывают заполучить специалиста из-за рубежа. Как сообщает итальянский Sky Sport, краснодарцы связались с известным тренером из Италии – Эусебио ди Франческо. Этот специалист на родине поработал со многими клубами, в частности с «Ромой». Последним местом работы ди Франческо была «Верона», которую он оставил осенью прошлого года после всего лишь четырёх матчей у руля.

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице.