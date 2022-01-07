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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» связался с известным тренером из Италии слухи

07 Января 2022 • 16:51 Комментировать

«Краснодар» работает в направлении поиска нового главного тренера после расставания с Виктором Ганчаренко. Поговаривают, что «быки» рассчитывают заполучить специалиста из-за рубежа. Как сообщает итальянский Sky Sport, краснодарцы связались с известным тренером из Италии – Эусебио ди Франческо. Этот специалист на родине поработал со многими клубами, в частности с «Ромой». Последним местом работы ди Франческо была «Верона», которую он оставил осенью прошлого года после всего лишь четырёх матчей у руля.

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эусебио Ди Франческо
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