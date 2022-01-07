​ЦСКА сделал предложение хавбеку «Лилля» - агент

Хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Представитель игрока Адем Чебеджи в комментарии для «Спорт-Экспресса» подтвердил получение предложения от московского ЦСКА. При этом агент отметил, что футболист имеет предложения и от других клубов.

Юсуф Язиджи выступает за «Лилль» с лета 2019 года. С тех пор во всех соревнованиях он провёл за клуб 89 матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Юсуфа Язиджи в 15 миллионов евро.