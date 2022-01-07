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​ЦСКА сделал предложение хавбеку «Лилля» - агент

07 Января 2022 • 16:40 Комментировать (1)

Хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Представитель игрока Адем Чебеджи в комментарии для «Спорт-Экспресса» подтвердил получение предложения от московского ЦСКА. При этом агент отметил, что футболист имеет предложения и от других клубов.

Юсуф Язиджи выступает за «Лилль» с лета 2019 года. С тех пор во всех соревнованиях он провёл за клуб 89 матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Юсуфа Язиджи в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Юсуф Язиджи трансферы футбола - зима 2022
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