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Губерниев снова пошутил над Бузовой, теперь – под её фото с Малафеевым фото

07 Января 2022 • 16:29 Комментировать (1)

Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев в пятницу сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Бывший вратарь сборной России разместил фотографию с телезвездой Ольгой Бузовой. На фото Малафеев и Бузова поднимают бокалы.

«С утра коньяк уже вдвоём пьёте?» - пошутил в комментарии известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, что летом во время эфира на телеканале «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев задал Ольге Бузовой вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам. Эти слова комментатора довели Бузову до слёз. После этого поклонники телезвезды обрушились на Губерниева с критикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Малафеев Ольга Бузова Дмитрий Губерниев
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