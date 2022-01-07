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​В «Зените» рассказали, куда переходит Маммана

07 Января 2022 • 16:23 Комментировать

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался по поводу ухода из клуба защитника Эмануэля Мамманы.

По словам Медведева для «Спорт-Экспресса», клуб и Маммана нашли решение, устраивающее обе стороны. Защитник продолжит карьеру в родном клубе «Ривер Плейт» из Аргентины, о чём тоже сказал представитель руководства питерского клуба.

Отметим, что Эмануэль Маммана покинул «Ривер Плейт» летом 2016 года, перейдя во французский «Лион». Через год контракт игрока выкупил «Зенит». Летом 2020 года Маммана на правах аренды перебрался в «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ривер Плейт Эмануэль Маммана Александр Медведев
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