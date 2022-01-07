​Названа зарплата Медины в ЦСКА

ЦСКА в самое ближайшее время должен объявить о переходе в свои ряды полузащитника Хесуса Медины. Парагваец уже проходит медицинское обследование перед подписанием контракта на три с половиной года.

Как сообщает парагвайский Versus, в московском клубе Хесус Медина будет зарабатывать около 2 миллионов долларов в год. В своём последнем клубе – «Нью-Йорк Сити» – полузащитник зарабатывал меньше – примерно 1,2 миллиона долларов ежегодно.

Напомним, что в первый день 2022 года Хесус Медина обрёл статус свободного агента после истечения срока трудового соглашения с «Нью-Йорк Сити».