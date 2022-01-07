Стало известно, почему Кюизанс не оказался в ЦСКА

Полузащитник Микаэль Кюизанс в начале января стал футболистом «Венеции». При этом за игрока на трансферном рынке боролся и московский ЦСКА. «Армейцы» предлагали «Баварии» 10 миллионов евро за 22-летнего футболиста, и мюнхенский клуб предпочитал принять именно предложение из России. Однако сам футболист сделал выбор в пользу «Венеции», и именно по этой причине в ЦСКА он не поехал. Любопытно, что «Бавария» получила за Кюизанса всего 4,5 миллиона евро вместо 10. Об этом в подкасте Bayern Insider рассказал авторитетный журналист Кристиан Фальк. Его информацию приводит Bayern & Germany в «Твиттере».