Защитник Эмануэль Маммана расторг трудовой договор с петербургским «Зенитом». Об этом рапортует пресс-служба чемпиона российской Премьер-лиги.

«Сине-бело-голубые» поблагодарили аргентинца за сотрудничество и пожелали успеха в дальнейшей карьере.

Маммана являлся игроком петербургского коллектива с 2017 года. «Зенит» приобрел защитника у французского «Лиона» за 7,5 миллиона евро.

Первую половину нынешнего сезона Эмануэль провел за «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в четырех играх чемпионата России.

Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинец продолжит карьеру в «Ривер Плейт».