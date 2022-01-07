«Локомотив» согласовал 4-летний контракт с нападающим «Славии»

Нападающий сборной Чехии и пражской «Славии» Ян Кухта согласовал долгосрочный трудовой договор с московским «Локомотивом». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорт» сообщил его представитель Милан Мартинович.

По словам агента, футболист договорился с «железнодорожниками» о четырехлетнем контракте. Сумма сделки, согласно информации прессы, составит пять миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 чешский голеадор провел за «Славию» 26 матчей, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и восемь результативных передач. На счету 24-летнего футболиста четыре поединка в футболке национальной команды Чехии.