Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оганесян: «Галицкий не даст нормально работать серьёзному тренеру, ему нужен а-ля Мусаев»

07 Января 2022 • 11:50 Комментировать (1)

Футбольный функционер Валерий Оганесян не верит в назначение Шоты Арвеладзе главным тренером «Краснодара». По его мнению, владелец клуба Сергей Галицкий не заинтересован в приглашении сильного специалиста.

«Галицкий не даст нормально работать серьезному специалисту. Он считает, что сам не хуже разбирается в футболе. Ему нужен а-ля Мусаев, чтобы он смог найти с тренером общий язык», - приводит слова Оганесяна «Спорт-экспресс».

На этой неделе краснодарский клуб объявил об увольнении белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста рулевого команды. Вместе с ним «быков» покинули его ассистенты.

В списке возможных преемников Ганчаренко фигурируют кандидатуры Марко Николича и Шоты Арвеладзе.

По итогам 18 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Оганесян Сергей Галицкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
14:15 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Кюизанс не оказался в ЦСКА
13:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил об уходе Мамманы официально
12:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал 4-летний контракт с нападающим «Славии»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Галицкий не даст нормально работать серьёзному тренеру, ему нужен а-ля Мусаев» 1
10:16 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Дзюбе дорога в «Спартак»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Журналист оценил вероятность трансфера Азмуна в «Лион» этой зимой
09:05 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Смолов пройдёт медосмотр в «Динамо»
08:56 · Россия. Премьер-лига
«Евро-Футбол.ру» поздравляет с Рождеством!
08:27 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» согласовал трансфер парагвайца Алонсо
08:08 · Россия. Премьер-лига
Хесус Медина проходит медосмотр перед трансфером в ЦСКА эксклюзив
06 Января
21:58 · Россия. Премьер-лига
Черчесов позиционирует себя как «демократический диктатор» 2
20:52 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Николич лучше тренеров «Краснодара» и ЦСКА» 2
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Медина отправился в Россию для подписания контракта с ЦСКА 1
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Экс-тренер «РБ Лейпцига» отказал «Краснодару»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» надеются, что Мамаев поспособствует переходу в клуб Кокорина 2
Все новости
Рекомендуем