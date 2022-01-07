Оганесян: «Галицкий не даст нормально работать серьёзному тренеру, ему нужен а-ля Мусаев»

Футбольный функционер Валерий Оганесян не верит в назначение Шоты Арвеладзе главным тренером «Краснодара». По его мнению, владелец клуба Сергей Галицкий не заинтересован в приглашении сильного специалиста.

«Галицкий не даст нормально работать серьезному специалисту. Он считает, что сам не хуже разбирается в футболе. Ему нужен а-ля Мусаев, чтобы он смог найти с тренером общий язык», - приводит слова Оганесяна «Спорт-экспресс».

На этой неделе краснодарский клуб объявил об увольнении белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста рулевого команды. Вместе с ним «быков» покинули его ассистенты.

В списке возможных преемников Ганчаренко фигурируют кандидатуры Марко Николича и Шоты Арвеладзе.

По итогам 18 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.