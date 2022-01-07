ЦСКА вынес решение по Акинфееву

Боссы московского ЦСКА приняли решение по будущему голкипера команды Игоря Акинфеева. «Армейцы» хотят сохранить вратаря и предложат ему новое трудовое соглашение, утверждает Metaratings.ru.

Источник отмечает, что окончательное решение остается за 35-летним футболистом. Его действующий контракт истекает в конце текущего сезона.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Игорь выступает за «армейский» коллектив с 2003 года.

В сезоне-2021/2022 голкипер принял участие в 18 матчах Премьер-лиги и пропустил 16 мячей. В девяти играх Акинфеев сохранил свои ворота в неприкосновенности.