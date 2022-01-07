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Оганесян: «Дзюбе дорога в «Спартак»

07 Января 2022 • 10:16 Комментировать

Футбольный функционер Валерий Оганесян отреагировал на желание московского «Динамо» подписать форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, а не нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Артём недостоин носить футболку «Динамо», там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Дзюбе дорога в «Спартак». Там интриг хватает, будет чувствовать себя, как рыба в воде», - приводит слова Оганесяна «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Смолов пройдет медосмотр в «Динамо» 10-11 января. Если все будет успешно, стороны подпишут трудовое соглашение.

Дзюбу же сватают в казанский «Рубин». 33-летний бомбардир может покинуть «Зенит», поскольку его контракт с «сине-бело-голубыми» истекает в конце этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Валерий Оганесян
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