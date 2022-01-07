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Журналист оценил вероятность трансфера Азмуна в «Лион» этой зимой

07 Января 2022 • 09:57 Комментировать

В СМИ активно обсуждается возможный уход иранского форварда Сердара Азмуна из петербургского «Зенита». Журналист итальянского издания Footmercato Себастьян Денис отреагировал на эту информацию, оценив вероятность трансфера нападающего этой зимой.

«Вероятнее всего, Сердар перейдет в «Лион». Были небольшие проблемы из-за нежелания французов раскошелиться, однако они все же подняли предложение до четырех миллионов. Это должно устроить российскую сторону. Я считаю, что шансы на переход Азмуна в «Лион» этой зимой достаточно высоки», - передает слова журналиста ютуб-канал Olympique-et-lyonnais.com.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает через полгода. Если клуб не сможет продать Сердара этой зимой, то потеряет его бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун
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