Стало известно, когда Смолов пройдёт медосмотр в «Динамо»

Российский центрфорвард Фёдор Смолов близок к переходу из «Локомотива» в «Динамо». Журналистам «Спорт-экспресса» стало известно, когда футболист пройдет медосмотр перед трансфером в стан «бело-голубых».

По сведениям источника, медосмотр начнется 10 января и будет завершен на следующий день. Таким образом, о трансфере Смолова в «Динамо» могут объявить на следующей неделе.

Ранее СМИ сообщали, что эта сделка обойдется «бело-голубым» в десять миллионов рублей.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 31-летний голеадор принял участие в 15 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти).