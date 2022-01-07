«Краснодар» согласовал трансфер парагвайца Алонсо

Парагвайский защитник Хуниор Алонсо в шаге от переезда в российскую Премьер-лигу, где интерес к нему проявляет «Краснодар». Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «быки» договорились о трансфере игрока с «Атлетико Минейро».

За переход Алонсо краснодарский клуб заплатит бразильской стороне восемь миллионов евро. Кроме того, «Атлетико Минейро» может получить бонусные два миллиона. С Хуниором будет подписан долгосрочный договор до лета 2026 года.

Парагваец имеет опыт выступлений в Европе. Он поиграл во Франции за «Лилль», а в Испании защищал цвета «Сельты».