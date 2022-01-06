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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов позиционирует себя как «демократический диктатор»

06 Января 2022 • 21:58 Комментировать (1)

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов на дебютной пресс-конференции в новом клубе поделился своим видением игры команды.

Российский специалист заявил, что титул нельзя добыть игрой от обороны, но еще неясно, в каком стиле будут играть лидеры чемпионата Венгрии.

Черчесов описал себя кратко: «демократический диктатор». А что касается традиционного для иностранцев вопроса об изучении языка, Черчесов ответил прямо, что не намерен этим заниматься.

К слову, на тренировке Черчесов общался с игроками на английском, запретив подопечным использовать слова «проблема» и «пожалуйста».

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Booker
06 Января 2022 в 22:47
У Дурака мания величия не прошла.
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