Черчесов позиционирует себя как «демократический диктатор»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов на дебютной пресс-конференции в новом клубе поделился своим видением игры команды.

Российский специалист заявил, что титул нельзя добыть игрой от обороны, но еще неясно, в каком стиле будут играть лидеры чемпионата Венгрии.

Черчесов описал себя кратко: «демократический диктатор». А что касается традиционного для иностранцев вопроса об изучении языка, Черчесов ответил прямо, что не намерен этим заниматься.

К слову, на тренировке Черчесов общался с игроками на английском, запретив подопечным использовать слова «проблема» и «пожалуйста».