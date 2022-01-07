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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локо» раздал форвардов, ЦСКА нашёл замену Влашичу, «Барса» скупает всех: трансферы и слухи недели

07 Января 2022 • 09:10 Комментировать

Завершилась первая неделя 2022-го года, официально открылся трансферный рынок, теперь футбольные клубы могут разгуляться. Событий к Рождеству по григорианскому календарю накопилось достаточно. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и трансферов за прошедшую неделю. По традиции, самые интересные новости, слухи, свершившиеся и «не очень» переходы собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Смолов уходит на повышение, Зе Луиш – в никуда

Пока Фёдор Смолов отдыхает на тропических островах с внучкой Бориса Ельцина (да, это футбольная новость), в Москве решается его дальнейшая карьера. Инсайдеры сообщают, что «Динамо» и «Локомотив» согласовали трансфер нападающего, у которого летом завершается контракт с «железнодорожниками». Сумма конкретно не называется, но уточняется её размер – символическая. Маркус Гисдоль никогда не держался за Смолова, не очень нужного в его манере постоянного прессинга, а Фёдор получается пошёл на повышение и вернулся домой.

Статистика у Смолова, кстати, вполне себе неплохая. 7 голов за 15 матчей в РПЛ этого сезона. Есть только вопрос, куда же встраивать Фёдора в молодое нападение «Динамо», где уже давно свои лидеры – Шиманьски, Захарян, действующие в похожем ключе. Вызывает вопросы и большая зарплата Смолова, ведь «Локомотив» расставание с Фёдором позиционирует как расчищение зарплатной ведомости. Фёдор получает 3,1 млн евро за сезон, что гораздо больше, чем зарабатывают нынешние лидеры «Динамо».

Не сильно меньше получал Зе Луиш – 2,8 млн евро за сезон. Если вы забыли, то напоминаем, что он тоже игрок «Локомотива». И правда давно нападающий из Кабо-Верде не появлялся на поле, не приносил пользу команде. Поэтому решение досрочно расторгнуть контракт выглядит логичным. Слишком большая зарплата у Зе Луиша, а претендентов на него нет. Приходится отпускать, чтобы ещё полтора года не платить баснословные деньги стареющему форварду. Сообщается, что Зе Луиш отказался от годовой зарплаты, «Локо» закроет условия по контракту только по июнь 2022.

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ЦСКА нашёл замену Влашичу

После слухов о назначении Марко Николича посыпались разговоры и о новых футболистах ЦСКА. Первый вариант наши СМИ даже раскрутить не успели. Микаэль Кюизанс, который совсем закис в «Баварии», выбрал «Венецию», перебравшись в Италию за 4 млн евро. ЦСКА вроде бы претендовал, но остался ни с чем. Зато ударно идут переговоры с другим игроком этого же амплуа – новым Николой Влашичем.

Первым новичком ЦСКА в зимнее трансферное окно должен стать 24-летний парагваец Хесус Медина, который с января этого года находится в статусе свободного агента. В МЛС полузащитник успел сыграть 110 матчей, забить 25 голов и отдать 10 ассистов. Медина имеет в активе один матч за взрослую сборную Парагвая. У Хесуса есть предложения из Бразилии и Мексики, но самым вероятным вариантом его отец называет ЦСКА. Первое предложение по зарплате 650 тысяч евро в год Медина отклонил, но переговоры продолжились удачно. СМИ сообщают, что Хесус уже вылетел в Москву.

Европейские чемпионаты

«Барселона» поджигает трансферный рынок

Каталонцы, которые ещё летом слыли самыми бедными, не могли даже контракты заключать со своими игроками, с приходом Хави прям преобразились. Выкупили у богатейшего «Манчестер Сити» Феррана Торреса за 55 млн евро и бонусы. Так, что «горожане» ещё и заработать сумели. Испанец уже отметился странным интервью, рассказав что-то о ДНК «Барселоны», которое знакомо ему и Хави. А ранее уже вернулся и второй раз дебютировал за «Барселону» Дани Алвес.

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Теперь же в Каталонию собрался Альваро Мората, по отношению к которому тоже было дано довольно громкое интервью. Хави назвал его одним из лучших форвардов мира, и попросил руководство поторопиться с трансфером. Ожидается, что на ближайшие полгода Мората будет арендован, а затем подпишет полноценный контракт. Но для этого действующую аренду придётся расторгнуть «Ювентусу», с чем не согласен Макс Аллегри. Переговоры застопорились. Испанские СМИ уверяют, что Хави убедил Морату выбрать Каталонию, но дальше дело пока не движется. А «Барселоне» в качестве альтернатив уже предложили Зиеша, Марсьяля и Хиля.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Ювентус Барселона Фёдор Смолов Альваро Мората
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